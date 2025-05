The Economist kapağı Vietnam'da yasaklandı

The Economist’in 24 Mayıs tarihli sayısı, Vietnam ’ın siyasi figürü To Lam’ı kapağına taşıdıktan sonra ülkede yasaklandı.

"KAPAĞI YIRTMAMIZ EMREDİLDİ"



Reuters’a konuşan dağıtımcı Ngay Moi’den bir yetkili, “Kapağı ve makaleyi yırtmamız emredildi” dedi.



Global Book Corporation’dan bir çalışan ise Vietnam’ın Bilgilendirme Bakanlığı’nın dağıtımı doğrudan yasakladığını söyledi.



Üçüncü bir dağıtımcı olan Xunhasaba ise düşük talep nedeniyle bu sayıdan sipariş almadıklarını belirtti.



67 yaşındaki To Lam, yıllarca ülkenin Kamu Güvenliği Bakanlığı’nı yönettikten sonra, geçen yıl Vietnam Cumhurbaşkanı olmuş ve ardından Komünist Parti’nin başına geçerek ülkenin en güçlü ismi haline gelmişti.



The Economist’in analizine göre Lam, artık ülkenin ekonomik yönünü şekillendirecek en kritik isim.



Yasak kararına rağmen The Economist’in kapağı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Bazı kullanıcılar haberi olumlu karşılarken, bazıları derginin söylemini “Vietnam’ın istikrarını baltalayıcı” olarak niteledi.



TELEGRAM DA HEDEFTE



Vietnam’daki sansür adımları bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta Teknoloji Bakanlığı, muhalif gruplara ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Telegram’a erişim engeli getirdi. Uygulamanın birçok kullanıcısı platforma ulaşamadıklarını bildirdi. Telegram ise yasakla ilgili açıklama yapmadı.



Sınır Tanımayan Gazeteciler’in 2024 Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Vietnam, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 173. sırada yer alıyor.