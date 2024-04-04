THY 2023'te rekor yolcu taşıdı

THY finansal sonuçlarına ilişkin yapılan toplantıda verilen bilgiye göre, şirketin yurt içi yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 23,5 artarken yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı.



Dış hatlarda ise kapasite artışı yüzde 16'ya yaklaşırken yolcu sayısı yüzde 14 yükselişle 53 milyona ulaştı.



Yurt dışında özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yolcu sayısı artışı yüzde 20'yi aştı.



THY aynı zamanda 2023'te dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı oldu. Şirketin toplam varlıkları 1 trilyon lirayı aştı.

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