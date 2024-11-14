THY, 6 adet Airbus A321 NEO kiralayacak

Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası uçak kiralama şirketi BOC Aviation'dan 6 adet Airbus A321 NEO tipi uçak kiralayacak. Uçakların 2027 yılında teslim edilecek.

THY, 6 adet Airbus A321 NEO kiralayacak

, uçak filosunu genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. THY, Havayolu şirketi Uluslararası leasing şirketi BOC Aviation bir anlaşma yaparak 6 adet Airbus A321 NEO tipi uçak kiraladı.

Uçakların THY filosuna 2027 yılında katılması ön görülüyor.

THY’nin filosunda 472 uçak bulunuyor.

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