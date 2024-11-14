THY, 6 adet Airbus A321 NEO kiralayacak
Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası uçak kiralama şirketi BOC Aviation'dan 6 adet Airbus A321 NEO tipi uçak kiralayacak. Uçakların 2027 yılında teslim edilecek.
THY, uçak filosunu genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. THY, Havayolu şirketi Uluslararası leasing şirketi BOC Aviation bir anlaşma yaparak 6 adet Airbus A321 NEO tipi uçak kiraladı.
Uçakların THY filosuna 2027 yılında katılması ön görülüyor.
THY’nin filosunda 472 uçak bulunuyor.
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