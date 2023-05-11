THY, 600'e yakın uçak sipariş edecek

THY'NİN YENİ MENÜSÜ



Konuşmanın ardından THY'nin kabin ekipleri ile "DO&CO" şefleri yeni menüyü tanıttı.



Etkinliğe THY Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, köşe yazarları, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Türkiye'nin tanıtılması hedefinden hareketle yeni ikram menülerinde hem geleneksel Türk hem de dünya mutfaklarından lezzetlere yer veren THY, menülerinde kullandığı ürünleri yüzde 80 oranında yerli üreticilerden temin ediyor. Yerli ve mevsimine uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde Rize çayı, Afyon kaymağı, Erzincan petek balı ve daha birçok yöresel ürün yer alıyor.



Sağlıklı beslenme trendleri takip edilerek protein, sebze, meyve ağırlıklı ve daha az karbonhidratlı ürünlerle tasarlanan menüler, alanında uzman aşçılar tarafından günlük, en taze ürünlerle ve butik üretiliyor. Tüm yemekler yüksek hacimlere özel ve butik pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanıyor.



Yeni dönem ekonomi sınıfı menülerine daha önce sunulan ikramlardan farklı olarak kahvaltı saatlerinde olan seferler için yumurtalı yiyecekler, ev yapımı müsli ve peynir çeşitleri dahil edilirken yemek saatlerine denk gelen seferler için ise yöresel mezeler ile günlük taze olarak hazırlanan makarna ve ızgara seçenekleri sunuldu.



MENÜDE ADANA KEBABI VE BALIK VAR



"Business" sınıfı yemek servislerine ise ev yapımı makarna, mantı ve spagetti seçeneklerinin yanı sıra zırhla çekilerek kömür ateşinde pişirilmiş Adana kebabı ile ızgara balık gibi ana yemekler ve birçok farklı yöresel mezeler eklendi.



Ayrıca kahvaltı servisinde daha önce sadece iki ana yemek seçeneği sunulurken yeni dönemde üç farklı ana yemek servis edilecek. Diğer bir seçenek olarak da pancake, krep, french tost gibi tatlı türleri eklenip menü zenginleştirilmeye çalışıldı. Daha sağlıklı içeriklerden oluşan kahvaltılık ürünler de yeni menüde yerini aldı.



Bunlara ilave olarak "business" sınıfında misafirlere farklı ev yapımı alkolsüz kokteyl ve sağlıklı içeriklerden oluşan detoks içecek çeşitleri de yeni menülere eklendi.

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