THY, Air Europa'da hisse alımı yapacak mı?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İspanyol havayolu şirketi Air Europa'daki hisse oranını artırmayı düşünmediklerini söyledi.



Sevilla'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolat, "Air Europa'nın sahibi olmakla değil şirketle birlikte çalışmakla ilgileniyoruz" dedi.



THY'nin yapacağı 300 milyon Euro hisseye çevrilebilir tahvil yatırımını hatırlatan Bolat, şirketin bu yatırım ile Air Europa'nın sermayesinde yüzde 25 ile yüzde 27 arasında pay sahibi

olacağını belirtti.



Bolat anlaşmanın Air Europa'da yüzde 20 pay sahibi olan International Airlines Group (IAG) tarafından onaylandığını ifade etti.



Bolat ayrıca Air Europa'dan pay almak için teklifte bulunan diğer havayollarının sundukları iş modellerinden dolayı hissedarlar tarafından kabul edilmediğini belirtti.

