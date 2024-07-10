THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den maaş iddialarıyla ilgili açıklama: "Spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır"





Türk Hava yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız." açıklamasında bulundu.