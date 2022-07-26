THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e uzattı

Türk Hava Yolları (THY), bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı.



Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için seferleri durdurma kararı uzatıldı.



THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.