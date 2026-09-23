THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak

Türk Hava Yolları (THY ), Boeing 'den 100 adet kesin, 50 adet adet opsiyon olmak üzere 150 adet uçak satın alacak.



THY, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Boeing ile 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi.

Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda gerçekleştirildi.

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, Türk Hava Yolları’nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.



BOEİNG 737-10 MODELİNE GEÇİŞ İMKANI

Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor. Anlaşma ayrıca, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı sunuyor.

Türk Hava Yolları ve AJet filosunda hâlihazırda 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter modelleri dâhil olmak üzere 200’ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.

Yeni sipariş, 2025 yılında verilen 75 adet 787 Dreamliner siparişinin ardından, havayolu ile Boeing arasındaki iş birliğini de güçlendirecek.