THY, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rekor sertifikası, Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye verildi.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün başlatılan en yeni rota olan Şili'nin başkenti Santiago'da olmaktan ve "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" ünvanını burada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bu ayrıcalığa 10 yıldan fazla süredir sahip olan tek havayolu olarak, uçuş ağının gücünü gururla sergilediklerini dile getiren Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz." diye konuştu.



Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise, "Bu olağanüstü başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası destinasyona ulaşarak küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. THY'yi bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre, THY, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı. Geçici olarak askıya alınan rotalar ve bugün Şili'ye yapılan ilk uçuş dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor.



Bu rekor, THY'nin küresel havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirirken, yeni rotalarla uçuş ağını genişletmeyi sürdüren bayrak taşıyıcı, dünyayı Türkiye üzerinden buluşturmaya devam ediyor.



AMERİKA KITASINDA 10 ÜLKEYE HİZMET



Yeni rota, THY'nin, Amerika kıtasında hizmet verdiği ülke sayısını 10’a yükseltmesi açısından da büyük önem taşıyor. THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferler İstanbul'dan Santiago'ya, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek. Küresel uçuş ağına önemli katkı sağlaması beklenen Santiago hattıyla THY'nin Amerika kıtasındaki toplam destinasyon sayısı 26'ya yükseldi.