THY kabin memuru alacak... İşte şartlar

Türk Hava Yolları genişleyen filosuna kabin memuru alımı gerçekleştiriyor. Dünyanın en fazla ülkesine uçuş yapan THY'de tüm değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanarak iş teklifi alan adaylar "Kabin Memuru Adayı" ünvanıyla işe başlatılıyor ve yaklaşık 2 ay süren kabin memurluğu temel eğitimlerine katılıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar "Kabin Memuru" ünvanıyla işe başlıyor.



ŞARTLAR NELER?



- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,



- En az ön lisans derecesi mezunu olmak,



- Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,



- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),



- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,



- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,



- Askerlikten muaf olmamak,



- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,



- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)



HİZMET SEKTÖRÜ DENEYİM ŞARTI İSTENİYOR



- Turizm ve otelcilik deneyim olan (Garson, Resepsiyonist, Tur Rehberi, Müşteri ilişkileri Sorumlusu, İçecek Hazırlama ve Servis Uzmanları vb.)



- Satış ve müşteri hizmetleri deneyimi olan (Satış Danışmanı, Satış Elemanı, Kasiyer, Mağaza çalışanları vb.)



- Sağlık sektöründe deneyimi olan (Hemşire, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen vb.)



FİZİKSEL ŞARTLAR



- Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilecek.



- Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması.



• Dövme (Sildirilmekte Olanlar Dahil),

• Piercing,

• Yara/Yanık/Dikiş İzi,

• Doğum Lekesi,

• Büyük Benler, Büyük Et Benleri,

• Yoğun Sivilce ve Skar İzleri,

• Egzama, Vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları.



- Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmakla yükümlü olacak.



* Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacak.