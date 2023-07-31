THY, kadın kabin memuru alımı yapacak

THY, kadın kabin memuru alımı yapılacağını açıkladı.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, sayısı 15 bine yaklaşan kabin ekibinde yeni üyeler kazandırmak amacıyla yayınlanan kadın kabin memuru ilanı "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.



Başvuruların ardından kabin memuru olarak değerlendirme süreci başarıyla geçen adaylar yaklaşık 2 ay süren eğitiminin ardından THY'nin uçuş kadrosuna dahil ediliyor.



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