THY, Londra Heathrow seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerini iptal etti.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan yangın nedeniyle 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferin iptal edildiğini duyurdu.



Sosyal medyadan açıklama yapan Üstün, şunları söyledi:



"Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektirlik kesintileri yaşanmaktadır.