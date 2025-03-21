THY, Londra Heathrow seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, yangın nedeniyle Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerini iptal etti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan yangın nedeniyle 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferin iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Üstün, şunları söyledi:
"Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektirlik kesintileri yaşanmaktadır.
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