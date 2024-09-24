THY, Pakistan Havayolları'nı satın mı alıyor? Dev şirketten açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayolları'nın satın alınacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.