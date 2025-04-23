THY, Pegasus ve AJet'ten tavan fiyat ve ek sefer kararı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul depreminin ardından tavan fiyat uygulamasını devreye aldı. Buna göre THY'nin yurt içi uçuşlarında bin 750 lira tavan fiyatı uygulanacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler düzenlenecek. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.



Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1.750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."

Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.



Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 23, 2025

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cuma gün sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatlarımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız."



Açıklamada, ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirler için bilet işlemlerinde ilave haklar sunulduğu belirtilerek, "25 Nisan Cuma gün sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz, ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir." ifadelerine yer verildi.