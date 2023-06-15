THY, Türkiye'nin en değerli markası oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Türkiye'nin en değerli markaları" listesini yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık değeriyle 2023 listesinin ilk sırasında yer aldı. Şirketin değeri bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı.

THY'i 1 milyar 500 milyon dolarla Arçelik izledi.

Üçüncülüğü 927 milyon dolarlık marka değeriyle Vestel aldı. Dördüncü sırada, 767 milyon dolarlık değeriyle bu yıl üç sıra birden yükselen Garanti BBVA bulunurken, İş Bankası 736 milyon dolarla 5'inci oldu.

BİM 589 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 560 milyon dolarla 7'nci, Ford Otosan 543 milyon dolarla 8'inci, Turkcell 532 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 490 milyon dolarla 10'uncu sırada yer alıyor.

3 YENİ MARKA

100 şirketlik listeye bu yıl 3 yeni marka dahil oldu.

Şölen, Ege Profil ve Desa listeye girmeyi başardı. En değerli 100 markanın toplam değeri ise 15,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

