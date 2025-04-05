THY ve AJet biletleri ilk 24 saatte kesintisiz iadesi edilebilecek

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, alınan biletlerin ilk 24 saat içinde kesintisiz iade edilebileceği, böylece plan değişikliği yapan müşterilerin bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceği belirtildi.



AJet'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada da şirketin, yolcularına esnek seyahat planlaması sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiği kaydedilerek, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebileceği ve tam ücret iadesi alınabileceği belirtildi.