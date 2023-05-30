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"THY ve BOTAŞ satılacak" iddialarına açıklama

Türk Hava Yolları (THY), BOTAŞ ve TCDD'nin satılacağına yönelik  iddialara ilişkin açıklama geldi. Adı geçen şirketler ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, iddiaları yalanladı.

"THY ve BOTAŞ satılacak" iddialarına açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve BOTAŞ'ın satılmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

Benzer açıklamalar daha sonra diğer bazı muhalif siyasetçiler tarafından da yapılmıştı.

Bu iddiaya ilk tepki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir" açıklamasında bulundu. Açıklamada, söz konusu şirketlerin uluslararası saygınlığa sahip şirketler olduğu ve bu şirketler hakkında yapılan asılsız spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğinin de altı çizildi.

Türk Hava Yolları'nın satılacağına yönelik iddialara da Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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