THY'den 5 ülke için önemli duyuru

Türk Hava Yolları tarafından, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan uçuşlarını etkileyen gelişmeler nedeniyle, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 13 Haziran – 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihleri arasındaki bu ülkeler çıkışlı/varışlı uçuşlara kayıtlı yolcularımıza aşağıdaki haklar tanındı.



SEFERLER İPTAL EDİLDİ



İran’da İsfahan seferleri 16 Temmuz(dahil) iptal edildi. Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri yeniden icra edilmeye başlandı.



REZERVASYON DEĞİŞİKLİĞİ



Yolcular rezervasyonları, herhangi bir ücret farkı veya ceza bedeli alınmaksızın değiştirilebilecek.



BİLET İADESİ



Kullanılmamış biletler için iade işlemi ücretsiz olarak yapılacak. Kısmen kullanılmış ve seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, kullanılmayan uçuşlara ait iade işlemi ücretsiz olarak gerçekleşecek.



BİLET SÜRESİNİN UZATILMASI



Mevcut biletlerin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ya da ceza alınmaksızın 31 Ağustos 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılacak.



İlgili uygulamalar yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacak.



İşlemler, en geç 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.