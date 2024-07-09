ntv.com.tr

THY'den CIP lounge fiyatlarına zam

Türk Hava Yolları (THY), özel yolcu salonlarının (CIP lounge) kullanım ücretine yüzde 50 zam yaptı. 1 Temmuz‘da uygulamaya konulan yeni zamla THY'nin İstanbul İç Hat CIP lounge kullanım ücreti 1350 TL oldu.

THY'den CIP lounge fiyatlarına zam

Türk Hava Yolları (), özel yolcu salonlarının fiyatlarını 1 Temmuz itibarıyla güncelledi.

Yapılan yüzde 50 zam ile İstanbul CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den 1350 TL, Antalya ve İzmir’de 1250 TL, Bodrum’da 1450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu.

THY'den CIP lounge fiyatlarına zam - 1

Ayrıca, dış hat özel yolcu salonları Vnukovo (Rusya) 50 dolar olarak belirlendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...