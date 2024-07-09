THY'den CIP lounge fiyatlarına zam

Türk Hava Yolları (THY), özel yolcu salonlarının fiyatlarını 1 Temmuz itibarıyla güncelledi.



Yapılan yüzde 50 zam ile İstanbul CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den 1350 TL, Antalya ve İzmir’de 1250 TL, Bodrum’da 1450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu.