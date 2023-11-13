THY'den dev satın almaya ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) 355 adet uçağın satın alınması için Airbus ile görüşmelere başlandığını açıkladı.



Konu ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır." denildi.

Bu kapsamdaAirbus firması ile yapılan görüşmelere değinilen açıklamda şunlar kaydedildi:

"2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşülmektedir. Satın alma ile ilgili olarak yönetim kurulu onayı alındıktan sonra, gerekli bildirim kamuoyu ile paylaşılacaktır."

435 UÇAKLIK FİLO



Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu firması olma unvanını elinde bulunduran THY'nin filosunda şu anda 435 uçak bulunuyor.