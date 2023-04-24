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THY'den günlük uçuş ve yolcu rekoru

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan'da gerçekleştirilen 1653 sefer ve taşınan 278 bin 299 yolcu ile bir günde taşınan yolcu rekorunun kırıldığını duyurdu.

THY'den günlük uçuş ve yolcu rekoru

, günlük uçuş ve yolcu rekoru kırdı.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gururla yükseltiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı hatlarımızda bir günde gerçekleşen uçuş ve taşınan yolcu sayısıyla 90 yıllık tarihimize yeni bir rekor ekledik. Gökyüzündeki en yoğun günümüzde misafirimiz olan tüm yolcularımıza teşekkür ederiz."

THY'nin söz konusu paylaşımında, "Rekorlarla yükseliyoruz" notuyla yer alan görselde, 23 Nisan Pazar günü 1653 uçuşla 278 bin 299 yolcunun taşındığı aktarıldı.

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