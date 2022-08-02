THY'den iç hat uçuşlarında indirimli bilet

Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası başlattı.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkanı tanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

İNDİRİMLİ BİLET KOŞULLARI



Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.



​​​​​​​Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.