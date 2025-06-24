THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları yurt içi bilet kampanyası düzenledi. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir ve diğer şehirlerden çıkışlı ve varışlı iç hat uçuş biletleri 949 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.



Fiyatlar tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak.



24-25 Haziran 2025 tarihinde alınacak biletlerle 1 Ekim-30 Kasım 2025 (24-29 Ekim hariç) seyahat edilecek.



Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.799 TL oldu. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.499 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.699 TL olarak belirlendi.



KKTC'deki Ercan Havalimanı ve AJet uçuşları kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.