ntv.com.tr

THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, Avrupa'da belirli şehirlere yapılacak seyahatler için yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.

THY'den indirimli bilet kampanyası

(THY) yeni bir kampanya başlattı.

Kampanyaya göre belirlenen destinasyonlara yüzde 40 indirimli bilet satışı gerçekleştirilecek.

Kampanyalı biletler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli, Roma uçuşlarında kullanılabilecek.

Yüzde 40 indirimli biletler sadece Turkish Airlines Holidays web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olacak.

THY'den yapılan açıklamaya göre kampanya, 01.07.2024-30.09.2024 tarihleri arasında yapılacak olan rezervasyonlarda, konaklamanın 01.07.2024-31.10.2024 tarihleri arasında olması kaydı ile geçerli olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...