THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) yeni bir kampanya başlattı.



Kampanyaya göre belirlenen destinasyonlara yüzde 40 indirimli bilet satışı gerçekleştirilecek.



Kampanyalı biletler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli, Roma uçuşlarında kullanılabilecek.



Yüzde 40 indirimli biletler sadece Turkish Airlines Holidays web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olacak.



THY'den yapılan açıklamaya göre kampanya, 01.07.2024-30.09.2024 tarihleri arasında yapılacak olan rezervasyonlarda, konaklamanın 01.07.2024-31.10.2024 tarihleri arasında olması kaydı ile geçerli olacak.