THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, Ramazan ayı için yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Yurt içi uçuşlarda geçerli olan indirim kampanyası 11 Şubat–13 Şubat 2025 tarihinde satın alınacak biletler için geçerli olacak. Kampanyalı bilet fiyatları, 1 Mart–26 Mart 2025 tarihleri arasında her şey dahil 949 liradan başlayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 lira, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında bin 599 lira, PrimeFly pakette bin 799 lira oldu.



Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette bin 499 lira, PrimeFly pakette ise bin 699 liradan satış yapılacak.



İndirimler sınırlı sayıda koltuk için geçerli olurken, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamayacak.



Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlar ile Türk Hava Yolları codeshare (ortak) ve AJet seferleri kampanya kapsamında olmayacak.