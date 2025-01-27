THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

THY'den indirimli bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları (), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyat kampanyasını duyurdu

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.

Yolcular, k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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