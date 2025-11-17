THY'den indirimli bilet kampanyası

17.11.2025 10:37

Anadolu Ajansı

AA

Türk Hava Yolları (THY), yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) indirimli bilet kampanyası başlattı.

 

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için bin liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

 

3 ŞUBAT-19 MART 2026 ARASINDA SEYAHAT

 

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

 

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

