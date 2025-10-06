THY'den indirimli uçak bileti kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.



THY, İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için bin liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.



THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.

SON GÜN 9 EKİM



Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular bin liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.



Yolcular kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebilecek.

