THY'den maaş kararı... Günü değişti

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, personeline yönelik önemli gelişmeyi duyurdu.

THY, bundan sonraki süreçte maaşları her ayın 8'inde değil, her ayın 5'inde hesaplara yatıracak.



THY'den yapılan açıklama şöyle:



Ortaklık çalışanlarımızın iş yaşam konforunu artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerin son halkası olan ücret ödeme tarihinin öne çekilmesi projesini başarıyla tamamladık.



17 müdürlüğümüzden 40 çalışma arkadaşımızın katkısıyla, 18 ay süren yoğun bir çalışma sonucunda 38 iş sürecimizi dijitalleştirerek daha hızlı ve etkin bir süreç altyapısı oluşturduk.



Hayata geçirdiğimiz bu projenin sonucunda bu ay itibarıyla ücret ödemelerimiz her ayın 5'inde gün içerisinde yapılacaktır.



Projede emeği geçen arkadaşlarımıza, paydaş ünitelerimize ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikasına (Hava-İş) teşekkür ederiz.



Yeni uygulamanın Ortaklığımıza ve siz değerli çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.