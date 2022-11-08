THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda geçerli olacak yeni bilet kampanyasını açıkladı.



THY, biletini 8-9 Kasım tarihinde alanların yurt içi uçuşlarda 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön direkt 399 liradan uçmasını sağlayacak.



Kampanya THY İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, ekonomi kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.



Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

