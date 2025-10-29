THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyasını duyurdu. Kampanya 29 Ekim 2025 (dahil) – 30 Ekim 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Aralık 2025 (dahil) – 15 Ocak 2026 (dahil) arasında olan biletler için geçerli olacak.



Biletler bin 29 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



Kampanya 26 Aralık 2025 (dahil) – 01 Ocak 2026 (dahil) tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olmayacak.



Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli olacak.



Kampanya kapsamında 90 bin adet koltuk arz edildi.