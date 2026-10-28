THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları , bin 699 liradan başlayan fiyatlarla bilet satmaya başladı. Biletini 28 Ekim – 30 Ekim arasında alanlar, 1 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027 döneminde Ankara, Samsun, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye ’nin dört bir yanına bin 699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya 21 Ocak 2027 (dahil) ile 8 Şubat 2027 (dahil) tarihleri ​​arasında geçerli olmayacak. Yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli uçuşlar için geçerli olacak. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na/dan yapılan uçuşlar veya Türk Hava Yolları ortak uçuşları ve AJet uçuşları için geçerli olmayacak. Kampanya için 115 bin koltuk ayrıldı.