THY'den Van seferleri için düzenleme kararı
Türk Hava Yolları (THY), Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılacak tadilat çalışmaları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için Muş ve Ağrı'ya ek seferler planlandığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van Ferit Melen Havalimanı'na 1 Mayıs-5 Eylül arasında planlanan uçuşların sınırlı tarifeyle gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, 5 Eylül-5 Aralık arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacağı için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandığı kaydedildi.
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