THY'den Van seferleri için düzenleme kararı

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van Ferit Melen Havalimanı'na 1 Mayıs-5 Eylül arasında planlanan uçuşların sınırlı tarifeyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 5 Eylül-5 Aralık arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacağı için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandığı kaydedildi.