THY'den yeni indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yeni indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında bin 49 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.

101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.