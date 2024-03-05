THY'den indirimli bilet kampanyası: Yurt içi biletlerinde 799 liradan liradan başlayan fırsatlar

Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi.

Buna göre, 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.



Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.



Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

