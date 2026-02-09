THY'den yurt dışı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları'nın başlattığı kampanyada Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Avrupa ülkelerine yönelik biletlere yer verdi.

SON TARİH 19 ŞUBAT

Yapılan açıklamaya göre sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenler 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Biletlere ilişkin detaylara Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor