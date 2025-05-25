THY'den yüzde 80'e varan indirim

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.



Dünyanın birçok noktasına aktarmasız uçuş gerçekleştiren THY, Afrika Günü'ne özel uçuş kampanyasını duyurdu.



Şirket, 25 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihileri arasında satın alınacak biletlerde, 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afrika uçuşları için fiyatlarında yüzde 80'e varan indirim sundu.