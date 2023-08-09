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THY'nin karı ilk 6 ayda yüzde 60 arttı

Türk Hava Yolları (THY) yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin ilk yarıdaki karı yüzde 60 artışla 18,1 milyar liraya yükseldi.

THY'nin karı ilk 6 ayda yüzde 60 arttı

İkinci çeyrek bilanço sezonunda dikkatler hisselerine yoğunlaştı.

yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirket yılın ilk yarısında 18,1 milyar lira kar elde ederek karlılığını yüzde 60 oranında artırdı.

Açıklanan son finansallara göre çeyreksel bazda da 13 milyar 754 milyon lira ile karlılık yüzde 50 arttı. Önceki çeyrek karı ise 9 milyar 155 milyon liraydı.

Şirketin piyasa değeri ise 361 milyar 284 milyon lira seviyesinde.

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