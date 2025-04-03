Ticaret Bakanı Bolat: ABD gümrük vergisi avantaj sağlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergileri açıkladı. Türkiye, yüzde 10 ile en düşük vergi grubunda yer aldı.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NTV yayınında Trump'ın ek vergilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Bolat, ikili ilişkilerin ticaret ve yatırım açısından iyi gittiğini belirterek, "15 milyar dolarlık ABD yatırımları Türkiye'de. Türkiye'den de ABD tarafına giden 11 milar dolarlık doğrudan yatırımlar söz konusu. Karşılıklı ticarette 35 milyar doları bulduk. Bunun içinde ABD'nin 2,4 milyar dolar dış ticaret fazlası var." dedi.



Bolat, ABD'nin gümrük vergilerini çeşitli nedenlerle artırmalarının ana hedefinin büyük dış ticaret açığı vergiği ülkelerle dengeleme amacı taşıdığını ifade etti.



ABD, Çin ve Kanada'ya getirilen yüksek oranlı vergilerin arkasındaki sebebin bu olduğuna dikkat çeken Bolat, "Bizimle ilgili olarak ABD'nin 2,4 milyar dolar dış ticaret fazlası var. Artan LNG ithalatı ve yolcu uçağı alımları ile birlikte ABD'nin dış ticaretteki fazlası devam edecek." ifadelerini kullandı.



ABD'nin gümrük vergileri konusunda müzakerelere açık olduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'ye yüzde 10 da olsa gümrük vergisi konulmasını doğru bulmuyoruz ancak bunun karşılıklı müzakerelerde ele alınabileceği yaklaşımı bizi cesaretlendirmekte. Mayıs ayının ortalarında Amerikan-Türk İş İnsanları buluşmasına katılarak bu konuları ele alacağız." ifadelerini kullandı.



Sektörler ve ürünlerle ilgili hazırlıkları hayata geçireceklerini aktaran Bolat, rakip ülkelere daha yüksek vergi getirilmesinin Türkiye'ye bir miktar rekabet avantajı sağlayabileceğini dile getirdi.