Ticaret Bakanı Bolat: Araç fiyatlarındaki köpük ortadan kalktı

Ticaret Bakanı Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yapılan düzenleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bolat, otomotiv sektöründe yapılan düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 749 firmaya yaklaşık 459 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.



Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bolat, araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığının görüldüğünü söyledi.



Bakan Bolat, haksız ticari uygulamalarda bulunan 1.007 emlak işletmesine de yaklaşık 101 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.



Emlak sektöründeki gelişmelerin takip edildiğine dikkat çeken Bolat, manipülatif fiyat artışlarının piyasada oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.



Bolat, ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirlerin uygulamaya devam edeceğini bildirdi.