Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'a gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet yarın Bulgaristan’a gidecek.

Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'a gidiyor

Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe ve ihracatçılarla birlikte yarın ’da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak.

Ayrıca, Bolat ve beraberindeki heyet, Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.

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