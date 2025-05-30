Ticaret Bakanı Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 19 çeyrektir üst üste büyüme başarısı göstermiştir" dedi.



Bakan Ömer Bolat, birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 19 çeyrektir üst üste büyüme başarısı göstermiştir. 2025 yılı ilk çeyreğin sonunda GSYH geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 2 artmıştır. Cari fiyatlarla yıllıklandırılmış GSYH, 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların milli gelir rekoru yenilenmiştir. Yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 puan gerçekleşirken, uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle, cari işlemler açığının GSYH’ye oranı yıllıklandırılmış bazda ilk çeyrekte yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiştir. Üretim ve ihracat artışı, istihdama da olumlu katkılar yapmaktadır. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,2’ye gerilemiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir" dedi.



"MİLLİ GELİRİMİZ REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ"



Büyüme trendinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi, 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5, 2023 yılında yüzde 5,1 ve 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüme kaydetmişti. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 oranında büyümüştür. 2020'de 708 milyar dolar, 2021'de 808 milyar dolar, 2022'de 906 milyar dolar ve 2023'te 1 trilyon 130 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmişti. Milli gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolara, tarihi rekor seviyeye yükselmiştir. 2022 yılında yüzde 5,1, 2023 yılında yüzde 3,5 ve 2024 yılında ise yüzde 0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 oranında gerçekleşerek tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması: yüzde 3,5) altında kalmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Ayrıca yatırımların büyümeye önemli katkı sağladığını işaret eden Bakan Bolat, "2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan iyileşme ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.