Ticaret Bakanı Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile telefonla yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Filistin hükümetindeki yeni görevi nedeniyle görüşmede Amur'u tebrik ettiğini belirten Bolat, Bakan'ın şahsında tüm Filistinlilerin Ramazan Bayramı'nı da kutladığını söyledi.

Görüşmede, Gazze'deki katliam boyutundaki saldırıların bir an önce durdurulması ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının ve konvoyların çalışması gerektiğini vurguladığını dile getiren Bolat, el-Amur'a, "Türkiye olarak, İsrail kalıcı ateşkesi kabul edinceye ve insani yardım konvoylarının Gazze'ye girişine izin verinceye kadar, dün alınan karar gereğince Türkiye'den İsrail'e gönderilmesine izin verilmeyecek bir ürün grubu listesi hazırladık. Bu durum Filistin toprakları üzerinde iş yapan Filistinli tüccarları da etkileyebilir ama asıl amacımız İsrail'in ateşkes ve insani yardım konvoylarına izin verme konusundaki uzlaşmaz tutumunu değiştirmesini sağlamak." dediğini aktardı.

Bakan Bolat, Türkiye olarak, başından bu yana Filistin hükümeti ve halkının yanında yer aldıklarını Bakan el-Amur'a ifade ettiğini dile getirerek, "Gazze'deki masum kardeşlerimizin haklarını, hukukunu savunmak için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Kızılay olarak, yapılabilen çabaların azamisinin gerçekleştirildiğini ve bu çabaların en üst düzeyde devam edeceğini söyledim." diye konuştu.

FİLİSTİN EKONOMİ BAKANI'NDAN İSRAİL'E YÖNELİK KISITLAMA KARARINA TEŞEKKÜR

