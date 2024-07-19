Ticaret Bakanı Bolat: Kuru sürekli artırarak rekabetçi olamayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir televizyonu programında ekonomi gündemi, dış ticaret ve döviz kurlarına yönelik değerlendirmeler yaptı.



Bolat, "TL'yi sürekli devalüe ederek rekabetçi olunması mümkün değil, kur artınca girdiye, fiyatlara kısa sürede yansıyor" ifadelerini kullandı.



Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Temmuz ayı iyi gidiyor, yüzde 10 civarında ihracat artışı, yüzde 10 civarında ithalat azalışı olabilir.



Eylül, ekimde cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini göreceğiz.



Dış ticaret açığını 80 milyar dolarda tutmaya gayret ediyoruz, bu Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin de çok altında.



Hedefimiz cari açığı yılsonunda 20-25 milyar dolar civarında tutabilmek.



Kuru sürekli artırarak, TL'yi sürekli devalüe ederek rekabetçi olunması mümkün değil, kur artınca girdiye fiyatlara kısa sürede yansıyor.



Sağlıklıklı olan fiyatların, kurun istikrar içinde olduğu bir büyüme ve dış ticaret süreci; sabit kur rejimi ya da kur hedefi yok.



Emlak ve otomotiv fiyatlarında belirgin düşüşler oldu, yaptığımız düzenlemelerle 600 bin araç geçen sene eylülde toprağın altından (stoktan) ortaya çıktı."