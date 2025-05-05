Ticaret Bakanlığı açıkladı... 1 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtelif her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 198 bin 357 firma ile birlikte 11.697.546 ürün denetlenerek 1.025.599.375 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 41.277 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 1.107 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 395.528.544,81 TL idari para cezası uygulanmıştır.



İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 231.356.250,81 TL, fahiş fiyat kapsamında 126.729.250,00 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 16.500.000,00 TL, emlak sektörüne 4.244.688,00 TL, Otomotiv sektörüne ise 4.673.912,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2025 yılı 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında 10.624 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 842 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 233.971.852,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 104.169.603,88 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 114.785.351,00 TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 15.016.897,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak 2025 yılının ilk 4 ayı sonunda 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde 146.456 firma denetlenmiş olup, bunlardan 33.169 firmaya 396.098.978,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığı ile 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 94.425 ürüne, 301.882.095,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2025 yılının ilk 4 ayında İstanbul’da 3.712.005, Antalya’da 1.780.981, Ankara ‘da ise 1.467.528 ürün denetlenmiştir.



Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplamda 223 firmaya 7.725.500.058,00 TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılının ilk 4 ayı sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 58 firmaya 4.477.510.076,49 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.