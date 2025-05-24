Ticaret Bakanlığı ekipleri 691 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen transit yük taşıyan bir tır riskli olarak değerlendirildi.



Araca yönelik gerçekleştirilen x-ray kontrolünün ardından narkotik dedektör köpeği Faça'nın da katılımıyla detaylı arama yapıldı.



Gerçekleştirilen kontroller neticesinde yasal yük içine gizlenmiş halde 691 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.



Olayla ilişkin, Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.