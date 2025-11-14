Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanladı: Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor, güçlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatıldığına dair iddiaları yalanlayarak, heyetlerin aksine daha hızlı, uzmanlaşmış ve hizmet kalitesi artırılmış bir yapıya kavuşturulduğunu açıkladı. Bakanlık, tüketicilerin tüm il ve ilçelerde eskiden olduğu gibi başvuru yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışma olmadığının altı çizildi. Mevcut yapının daha etkin işlemesi için heyetlerin yeniden düzenlendiği ve güçlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; hizmet kalitesinin artırılması, karar alma sürelerinin kısaltılması, uygulamalarda birlik sağlanması ve ihtisaslaşmanın geliştirilmesi amacıyla heyetlerin büyükşehirlerde il merkezlerinde toplanmasına karar verildi.

Bu kapsamda büyükşehir statüsündeki 19 ilde, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanları yeniden düzenlendi. Toplam 170 hakem heyeti karar mercii olarak yetkilendirildi.

Bakanlık, “Tüketici hakem heyetleri kapatılmamıştır. İl merkezlerinde karar mercii olarak yeniden yapılandırılmıştır. İlçe kaymakamlıklarındaki başvuru ve irtibat noktaları hizmet vermeye devam etmektedir” ifadeleriyle kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltti.

Açıklamada 2018’de yapılan benzer bir düzenlemede herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, sürecin tüketici lehine hızlandığı hatırlatıldı. 2017’de ortalama 174 gün olan karar süresinin 2024’te 98 güne düştüğü bildirildi.

Yeni sistem ile tüketicinin hak arama yollarında hiçbir kayıp olmadığı, karar alma süreçlerinin daha da kısalmasının beklendiği vurgulandı. Ayrıca iş yükünün artması halinde hakem heyeti sayısının artırılabileceği açıklandı.

Bakanlık, tüketicilerin hak kaybı yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığını, yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde ilave adımların hızla uygulanacağını belirtti.