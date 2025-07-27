Ticaret Bakanlığı kaçak Labubu'ları yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı.



LABUBU'LAR YAKALANDI



İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları sonucu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen iki yolcu takibe alındı.



Yolcuların "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapmaları üzerine yapılan detaylı aramada valizlerinde toplam 132 adet peluş oyuncak tespit edildi.



İlgili oyuncakların, "Labubu" adıyla bilinen ve dijital bir karakterden esinlenerek piyasaya sürülen türde olduğu belirlendi. Satışa uygunlukları halen Ticaret Bakanlığı tarafından incelemede olan ve piyasa değeri yaklaşık 659 bin Türk Lirası olan bu oyuncaklara el konuldu.



HABUR'DA KAÇAK TELEFON YAKALANDI



Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan transit taşıma rejimi kapsamında Türkiye’ye giriş yapan bir tır, Transit Refakat Belgesi ile Habur Gümrük Kapısı’na yönlendirildi.



Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince araç, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındı. Habur’da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin adet akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı tespit edildi.



Beyan dışı olarak yurtiçinde bırakılmak istenen bu kaçak eşyanın toplam değeri yaklaşık 122 milyon 170 bin Türk Lirası olarak hesaplandı. Söz konusu eşyalara el konularak gerekli işlemler başlatıldı.