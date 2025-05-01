Ticaret Bakanlığı tespit etti! İki ürüne yasak ve toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı önemli denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Son yapılan denetimler kapsamında iki adet oda kokusunun piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.



L'actone markalı melon ve sweet sugar oda kokusunda içerik bilgisi bulunmaması, bilgi eksikliği, dokunsal tehlike işaretinin bulunmaması gibi aykırılıklar nedeniyle ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.



Ticaret Bakanlığı belli aralıklarla yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.