Ticaret Bakanlığı’ndan 815 milyon liralık para cezası

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, taşra teşkilatınca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815,3 milyon TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.



Sadece 2024 yılının ağustos ayında yapılan denetimlerde 79 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.



Öte yandan denetimler neticesinde, tüketicilerin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere yılın ilk 8 ayında 432 milyon TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı.



Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 16 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere 165 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.